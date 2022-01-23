لبنان

رقم كبير لحوادث السير على طرقات لبنان خلال يوم واحد... كم بلغ؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 00:14
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 12 جريحا في 11 حادث سير على طرقات لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 
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