لبنان

"التيار" يطلب التقرّب من المجتمع المدني في بعبدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2022 | 01:30
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قالت  مصادر متابعة ان "التيار الوطني الحر" يعمل بشكل جدي على التواصل مع المجتمع المدني في دائرة بعبدا بهدف ضم احد كوادره الاساسيين الى اللائحة العونية في ظل التراجع الذي تعرض له التيار شعبيا.
وبحسب المصادر فإن التيار يرغب  بإستقطاب اصوات اضافية من خارج القاعدة العونية خصوصا ان الاحصاءات تؤكد انه لن يستطيع الحصول على اكثر من مقعد نيابي واحد.
وتؤكد المصادر ان اتصالات حصلت مع عدد من المرشحين في المجتمع المدني كان اخرهم المرشح عن المقعد الماروني جوزيف وانيس، خصوصا ان "التيار"  لديه ازمة فعلية في عدم تمثيل بلدة الحدث التي يترشح عنها وانيس، لان استبعاد  القيادي ربيع طراف والنائب حكمت ديب اللذين يمثلان الحدث عونيا، لصعوبة خرقهما في ظل وجود النائب الان عون، احدث فراغا يحاول التيار تعويضه بالاتصال بالمجتمع المدني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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