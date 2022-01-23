سؤال برسم باسيل... ماذا لو ربح جعجع الأكثرية؟ 

توقّفت مصادر سياسية عند حديث رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لوكالة "الأناضول" للأنباء عن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، حين أشار إلى أن "موضوع الرئاسة يشمل إعتبارات عديدة، منها التمثيل الشعبي بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، وموضوع الخيارات السياسية، كمعرفة الجهات التي ستدعمه، وتمّكنه من تشكيل أكثرية في البرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الإنتخابي"، وعلقت بالقول: ماذا سيكون موقفه في حال فاز رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالأكثرية النيابية، فهل سيخضع للإرادة الشعبية في حال فوز كتلة " الجمهورية القوية" بالأكثرية النيابية؟