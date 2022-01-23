لبنان

سؤال برسم باسيل... ماذا لو ربح جعجع الأكثرية؟ 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-01-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-910298-637785235217510085.jpg
Doc-P-910298-637785235217510085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّفت مصادر سياسية عند حديث رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لوكالة "الأناضول" للأنباء عن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، حين أشار إلى أن "موضوع الرئاسة يشمل إعتبارات عديدة، منها التمثيل الشعبي بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، وموضوع الخيارات السياسية، كمعرفة الجهات التي ستدعمه، وتمّكنه من تشكيل أكثرية في البرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الإنتخابي"، وعلقت بالقول: ماذا سيكون موقفه في حال فاز رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالأكثرية النيابية، فهل سيخضع للإرادة الشعبية في حال فوز كتلة " الجمهورية القوية" بالأكثرية النيابية؟ 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:29 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website