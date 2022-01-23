حزب الله يتجه لمراعاة "التيار " في جبيل!

بالرغم من كل التوترات والاشكالات السابقة، يتجه حزب الله الى مراعاة "التيار الوطني الحر "من خلال المرشح عن المقعد الشيعي الذي سيتبناه في دائرة جبيل كسروان.

وقالت مصادر مطلعة ان حزب الله لا يريد احراج التيار الوطني الحر مسيحيا، وانه غير مصر على ترشيح شخصية حزبية في جبيل في حال حسم خيار التحالف مع ميرنا الشالوحي في هذه الدائرة الانتخابية.

وتعتبر المصادر ان التحالف بين الحزب والتيار سيضمن للحزب مقعده النيابي في الدائرة في حين ان عدم التحالف سيعني ان الحزب سيخوض معركة صعبة بمرشح حزبي بالرغم من قربه من الحاصل الانتخابي.