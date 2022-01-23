لبنان

خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-01-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-910300-637785238312166544.jpg
Doc-P-910300-637785238312166544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "تطبيق سعر صرف يتراوح بين 15 و 20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية ضمن موازنة 2022، لا يعني تغييراً في سعر الصرف الرّسمي أو رفعاً لقيمته".
 
وأوضحت المصادر أنّ "النفقات التشغيلية تعني مثلاً عقود الصيانة والمصاريف على شراء سلعٍ معينة للدولة"، مشيرة إلى أنّ "رقم سعر الصرف المرتبط بهذه النفقات لا يعني أبداً جعل سعر الصرف الرّسمي بين 15 و 20 ألف ليرة". 
 
ولفتت المصادر عينها إلى أنّ "عدم تحديد الموازنة لأي سعر صرف محدّد يأتي بسبب عدم وجود سعرٍ ثابت أو واضح يمكن الركون إليه"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة قد تقودنا نحو تثبيت قيمة دولار يُعنى بشؤون الدولة ويرتبط بعمليات الشراء التي تقوم بها، وذلك إلى جانب الدولار الرسمي، فضلاً عن أسعار دولارٍ هي أصلاً موجودة في السوق ويتم الارتكاز عليها مثل الدولار المصرفي الذي يبلغ اليوم 8 آلاف ليرة لبنانية". 
 
ويعتبر توحيد سعر الصرف المتعدد المستخدم حالياً في لبنان إحدى توصيات وفد صندوق النقد الدولي .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:29 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website