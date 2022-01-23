لبنان

لماذ غياث يزبك؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2022 | 03:15
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سألت مصادر "قواتية" عن سبب إستهداف "التيار الوطني الحر" مرشح "القوات اللبنانية" في منطقة البترون الزميل غياث يزبك بالذات في الحملات المنظّمة للجيش الالكتروني التابع لـ"التيار"، مؤكدة أن هذه الحملة اثبت أن إختيار يزبك من قبل القيادة الحزبية للترشح كمنافس لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل في البترون بالذات كان إختيارًا موفّقًا، والدليل ما أحدثه هذا الترشيح من بلبلة في صفوف "عونيي البترون".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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