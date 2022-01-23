عبدالله: ننتظر إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بصيغتها النهائية

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"المواقف السياسية المعلنة من مسودة مشروع الموازنة، يغلب عليها طابع الشعبوية وتسجيل المواقف....ننتظر إقرارها في مجلس الوزراء بصيغتها النهائية، لنمارس بعدها دورنا الوطني والتشريعي في التصويب والتقويم، على قاعدة معايير الاصلاح والانقاذ والعدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء!"