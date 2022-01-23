توقيف أشخاص في منطقة صحراء الشويفات بجرم تعاطي المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 22 / 1 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات كلاًّ من(ح.ع)، (ع.س) والسوري (م.ع) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وقد ضُبط بحوزتهم مبلغ من المال وكمية من المخدرات (كوكايين، باز كوكايين، حشيشة الكيف، ماريجوانا) ودراجة نارية يستخدمها الأخير لترويج المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.