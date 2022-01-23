لبنان

كلمة للحريري غداً يُحدّد فيها موقفه من الانتخابات النيابية

Lebanon 24
23-01-2022 | 03:17
A-
A+
Doc-P-910331-637785300493256607.jpg
Doc-P-910331-637785300493256607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أنّ الاخير سيحدد موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، في كلمة يلقيها عند الساعة الرابعة عصر يوم غدٍ الاثنين الواقع فيه ٢٤-١-٢٠٢٢، مباشرة على الهواء من بيت الوسط".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد الحريري.. جنبلاط يزور بري في عين التينة
lebanon 24
23/01/2022 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بري - الحريري.. لا تصريح
lebanon 24
23/01/2022 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس الحريري الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
23/01/2022 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما قاله الحريري لمناصريه في محيط بيت الوسط
lebanon 24
23/01/2022 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري

كلمة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:29 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website