كلمة للحريري غداً يُحدّد فيها موقفه من الانتخابات النيابية

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أنّ الاخير سيحدد موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، في كلمة يلقيها عند الساعة الرابعة عصر يوم غدٍ الاثنين الواقع فيه ٢٤-١-٢٠٢٢، مباشرة على الهواء من بيت الوسط".