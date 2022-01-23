لبنان

قوى الامن توقف عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة... هذا ما اعترف به أفرادها

Lebanon 24
23-01-2022 | 03:48
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة (ليرة لبنانية، ودولار أميركي) في منطقة المنية.

 على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هوية كامل أفرادها، وهم السوريّون:

م. خ. (مواليد عام 1995)
ع. ح. (مواليد عام 1998)
 ا. د. (مواليد عام 2001)
 أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخ 18-1-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة عملية نوعية في منطقة المنية نتج عنها توقيف الثاني بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج /50/ $ مزيّفة. وبالتزامن، تم توقيف الأوّل والثالث، كما تم ضبط /50/ $ مزيّفة، قام الثاني بترويجها داخل إحدى المحلات.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة تقوم بترويج العملة المزيّفة، وأن الأخير هو من يقوم بتأمينها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
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