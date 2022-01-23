زعيتر: عودة الثنائي للحكومة جاءت من باب المسؤولية الوطنية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، خلال افتتاح مكتب الصحة في حركة أمل مستوصف الإمام الصدر في بلدة الكواخ- الهرمل، أهمية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل"، متابعاً "ليكن الرد على كل المؤامرات التي حيكت على بلدنا من خلال الإلتفاف حول مقاومتنا وقيادتها، للتأكيد أن نهج الإمام الصدر وميثاق حركتنا سيبقيان المنطلق الأساسي لإيجاد الحلول لأزماتنا مهما كبرت".وشدد زعيتر على أن "عودة الثنائي الوطني إلى جلسات الحكومة التي تعنى بمناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، جاء من باب المسؤولية الوطنية ولأجل إقرار كل ما يمكن التخفيف عن الناس"، داعياً إلى وضع الحسابات السياسية جانباً وجعل مصلحة الناس وهمومهم الحياتية أولوية".ولفت زعيتر إلى أن "لبنان يعيش اسوأ المراحل منذ تأسيسه، ومن هنا نطلق صرخة بدعوة الدولة ومؤسساتها إلى الحضور الفوري إلى هذه المنطقة"، قائلاً "كفى إذلالاً للناس، وللمواطن الحق على دولته بالحياة الكريمة، ألا يستدعي ذلك خطة من المعنيين ليتمكن الناس من مواجهة الظروف المناخية التي فاقت أضرارها مرات ومرات من أزمات البلد التي لا تعد ولا تحصى؟".