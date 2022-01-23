لبنان

حريق داخل مدخل احد المباني في طرابلس... هل هو متعمدّ؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 04:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ فرق الدفاع المدني عملت على إخماد حريق ورق ونفايات اندلع داخل مدخل احد المباني المهجورة في منطقة التل - طرابلس، والملاصق لعدد من محلات الصيرفة.

ويُذكر انها ليست المرة الاولى التي يتمّ فيها إضرام النيران داخل هذا المبنى.
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حريق

طرابلس

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