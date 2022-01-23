حريق داخل مدخل احد المباني في طرابلس... هل هو متعمدّ؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ فرق الدفاع المدني عملت على إخماد حريق ورق ونفايات اندلع داخل مدخل احد المباني المهجورة في منطقة التل - طرابلس، والملاصق لعدد من محلات الصيرفة.



ويُذكر انها ليست المرة الاولى التي يتمّ فيها إضرام النيران داخل هذا المبنى.