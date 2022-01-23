لبنان

تيار "المستقبل": من ينال من السعودية وقيادتها يطعن الحريرية بالصميم

Lebanon 24
23-01-2022 | 04:37
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صدر عن تيار "المستقبل" البيان الآتي:
 
" تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري. 

ان هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا باذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم". 
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