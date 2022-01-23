أبو الحسن: مقدّرة جدًا مبادرة الكويت وعلى من يتحكّمون بالقرار أن لا يجهضوها!

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "مقدّر جداً الدور الذي تقوم به دولة الكويت تجاه لبنان وكم وقفت الى جانبنا كلبنانيين في أيام الشدّة والرخاء، لكن على من يتحكّمون بالقرار أن لا يجهضوا هذه الفرصة الثمينة، ألم يصل إلى أذانكم أنين الناس الأبعدين والأقربين بعد؟".