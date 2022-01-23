لبنان

موقف لـ"حزب الله" بشأن الموازنة.. هذا ما قاله رعد

Lebanon 24
23-01-2022 | 04:49
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أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "حزب الله لن يوافق على أي موازنة تحمّل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم".
 
وفي كلمة له خلال حفل تكريمي للطلاب في بلدة كفرحتى، قال رعد: "لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات ‏هذه الأزمة ونفرض عليهم الجبايات والضرائب ‏والرسوم المرتفعة بحجة إننا نريد توازن في الموازنة.
 
وأضاف: "نحن لا نريد أن نحمل الناس شيئاً لكن ‏بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات ‏الناس فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء".
 
وأردف: "أقول هذا الكلام ونحن مع إقرار الموازنة بعد هذه الأزمة النقدية والمالية التي صدرت بسبب فساد توالى وبسبب هجمة وحصار وتضييق دولي وأميركي تحديداً، لثنينا عن التزاماتنا من أجل تضييع هويتنا المقاومة، ومن أجل إخضاعنا لمصلحة عدونا ولمصلحة الذين يتآمرون علينا".
 
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