موقف لـ"حزب الله" بشأن الموازنة.. هذا ما قاله رعد

أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "حزب الله لن يوافق على أي موازنة تحمّل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم".

وفي كلمة له خلال حفل تكريمي للطلاب في بلدة كفرحتى، قال رعد: "لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات ‏هذه الأزمة ونفرض عليهم الجبايات والضرائب ‏والرسوم المرتفعة بحجة إننا نريد توازن في الموازنة.

وأضاف: "نحن لا نريد أن نحمل الناس شيئاً لكن ‏بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات ‏الناس فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء".