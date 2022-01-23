كنعان: أدعو الحكومة لتصحيح فوري للخلل في الموازنة

غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ادعو الحكومة لتصحيح فوري للخلل في الموازنة الناتج عن تحميل المواطن اعباء الانهيار ضريبياً ونقدياً خاصة ان الاصلاحات البنيوية في الادارة المالية والمصرفية كما اعادة هيكلة الدين العام لم تبدأ بعد".