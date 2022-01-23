سقط عن دراجته النارية... اليكم ما حصل

تعرض احد الأشخاص للسقوط عن دراجته النارية مقابل" حلويات الغرمتي" على الأوتوستراد الشرقي في صيدا، ما أدّى الى اصابته في ساقه، وقد عملت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه و نقله الى المستشفى "الهمشري".