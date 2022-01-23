لبنان

سقط عن دراجته النارية... اليكم ما حصل

Lebanon 24
23-01-2022 | 05:15
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تعرض احد الأشخاص للسقوط عن دراجته النارية مقابل" حلويات الغرمتي" على الأوتوستراد الشرقي في صيدا، ما أدّى الى اصابته في ساقه، وقد عملت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه و نقله الى المستشفى "الهمشري".
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صيدا

دراجة نارية

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