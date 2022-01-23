لبنان

"هناك ملامح إيجابية".. هذا ما قالته مصادر ميقاتي عن المبادرة الكويتية

Lebanon 24
23-01-2022 | 05:27
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أشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجديد"، الى ان هناك ملامح إيجابية للأفكار التي حملها معه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان، ولكن لم تبدأ مناقشتها بعد.
 
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