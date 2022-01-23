"هناك ملامح إيجابية".. هذا ما قالته مصادر ميقاتي عن المبادرة الكويتية

أشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجديد"، الى ان هناك ملامح إيجابية للأفكار التي حملها معه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان، ولكن لم تبدأ مناقشتها بعد.