ماذا ستحمل زيارة بو حبيب المرتقبة الى الكويت؟

كشفت معلومات "الجديد" أن الدول العربية والخليجية تأمل أن يحمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه خلال زيارته المرتقبة نهاية الشهر الى الكويت، جواب لبنان الرسمي بشأن ورقة الافكار الخليجية العربية الدولية التي قدمها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى المسؤولين اللبنانيين، وأن يُطرح الجواب اللبناني في اجتماع وزراء الخارجية العرب للمساعدة في اطلاق منهجية العمل لإعادة بناء الثقة مع لبنان.