لبنان

منطقة في الجنوب ترفع الصوت: الكهرباء تنقطع لـ22 ساعة!

Lebanon 24
23-01-2022 | 05:56
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اشتكى سكان النبطية وبلداتها وقراها من أزمة تقنين قاسية للتيار الكهربائي تصل الى حدود 22 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تغذية، وفي ظروف طقس بارد جداً وحاجة المواطنين الماسة للتدفئة، في وقت يمارس أصحاب المولدات تقنيناً ايضاً.
 
ويلاحظ ان ساعتي التغذية بالتيار الكهربائي تتم في فترة قبيل او بعيد منتصف الليل بشكل محدود، بحيث لا يستفيد منها المواطن في حال كانت لديه اعمال تستلزم الطاقة الكهربائية نهاراُ، أضف الى ذلك تعطل الكثير من المصالح طوال فترة النهار.
 
 
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