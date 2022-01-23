حزب الله يزف الشهيد المجاهد حسين سمير شمص بعد معاناة مع الجراح

زفت المقاومة الإسلامية إلى شعبها الأبي والمعطاء أميرا من أمرائها و فارسا من فرسانها، الشهيد المجـاهد الجريح حسين سمير شمص (خضر مرتضى)، من بلدة أدونيس في جبيل، والذي ارتقى شهيداً بعد نيله وسام الجراح ومعاناته الطويلة.وسيكون التشييع غداً الإثنين 24 كانون الثاني الساعة 11 في بلدته أدونيس جبيل.