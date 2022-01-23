هاغوب بقرادونيان: حرق مكتبة المغربي عار لكل مواطن

غرّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"كان غنيًّا بكتبه… لكن الظاهر هذا الوجه من الثراء محرّم في أيّامنا.حرق مكتبة المغربي عار لكل مواطن و يرجعنا الى عصر الانحطاط و جنكيز خان.حتى متعة القراءة و التثقيف ممنوعة للفقير؟"