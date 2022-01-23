لبنان

هذه تفاصيل ورقة الأفكار العامة التي حملها وزير الخارجية الكويتي إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2022 | 06:48
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أكد مصدر حكومي بارز لـ"لبنان24" أن ورقة الافكار العامة لطي الصفحة السابقة مع دول الخليج والتي حملها وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تتألف من 12 بنداً، وهي عبارة عن افكار معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة لا سيما لجهة التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".
 
وأشار المصدر إلى أنّ "الوزير الكويتي أكد أن هذه الافكار العامة تمت مناقشتها بين الكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة"، موضحاً أن "هذه الأفكار ستتم مناقشتها بين المسؤولين اللبنانيين وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بحثها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الحالي".
 
ولفت المصدر الى أن "الوزير الكويتي وجه للرئيس ميقاتي دعوة رسمية من رئيس وزراء الكويت لزيارة الكويت".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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