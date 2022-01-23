لبنان

بالفيديو.. هذا ما قاله الحريري لمناصريه في محيط بيت الوسط

Lebanon 24
23-01-2022 | 06:54
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لاقى الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم الحشود التي تجمعت عند مداخل "بيت الوسط" آتية من عكار، بمشاركة عدد من نواب المنطقة وشخصيات، للتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات.
 
وتوجه إلى الحشود: "القلب على الشمال، وكلكن بالقلب. أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولجميع اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق". 

 

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