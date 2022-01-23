حمية: أزمة وطننا عابرة مهما كانت حالكة

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في حديث عبر القناة "الفرنسية 24"، إن "عنوان الثقة بلبنان ينطلق من السعي والعمل الحثيث لترسيخ اعتقادنا به، كبلد منتج، فعال، مستثمر بموارده وبطاقاته البشرية، وسيد حر في تنويع خياراته تبعا لمصالح شعبه وسيادته"، وأضاف: "أزمة وطننا عابرة مهما كانت حالكة".