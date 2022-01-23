لبنان

إنطلاق إحتفالية يوم القضاء في العراق بمشاركة وزير العدل هنري الخوري

Lebanon 24
23-01-2022 | 07:15
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أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم عن إفتتاح  "إحتفالية يوم القضاء العراقي" التي تنطلق  من العاصمة بغداد"، معرباً عن إمتنان المجلس لمشاركة "شخصيات قضائية ودبلوماسية  الإحتفالية.
 ويشارك الوفد اللبناني  في الاحتفالية بوفد يرأسه وزير العدل القاضي هنري الخوري، وضم  كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ونائب رئيس المركز العربي الدكتور يوسف خليل ابراهيم. 
وقد ثمنت الدولة العراقية عالياً زيارة الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل، ولاقى الوفد ترحيباً إستثنائياً تكلل بلقاء جمع أمس رئيس جمهورية العراق برهم صالح مع الوزير الخوري والوفد المرافق. 

وفي اليوم الأول من الإفتتاحية، أعرب الوزير الخوري في كلمته عن سعادته بزيارة العراق، آملاً تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب بالسرعة الممكنة.
وقال الخوري في مؤتمر صحفي: "لبّينا دعوة العراق للحضور من دون تردد، ونحن نحيي جامعة الدول العربية بشأن دعم صندوق تعاضد لبنان و نتوسم خيراً من هذه الزيارة، ونأمل تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب المتعلق بدعم القضاء والقضاة وصندوق التعاضد بالسرعة الممكنة". 
ووفق البرنامج ، وبعد الأفتتاحية، سيلتقي الوفد اللبناني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للتباحث بأمور قضائية تتعلق بلبنان وتهم البلدين على أن ويتوجه بعدها الوزير الخوري والوفد المرافق الى اربيل لعقد لقاءات تتعلق بالشؤون القضائية.
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