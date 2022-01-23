كلّاس: عودة الحكومة ستسهم بتأكيد ثقة المواطنين بالدولة

رحب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس بمعاودة مجلس الوزراء إجتماعاته لإقرار جدول البنود المتراكمة و دراسة مشروع الموازنة تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب لمناقشتها في وقت قريب ، و إعتبر ان الإجتماعات المكثفة للحكومة التي تبدأ غداً في قصر بعبدا تستكمل في القصر الحكومي ، ستسهم بتأكيد ثقة المواطنين بالدولة كما تستعيد ثقة الخارج و المنظمات الدولية بقدرة لبنان على النهوض من جديد و تجاوز الأزمات ، بتماسك القوى السياسية و دعم الأصدقاء وأخذ المبادرة بإنجاز الخطوات العقلانية الهادئة الواجب إتخاذها للإنقاذ ، وفق رؤية إقتصادية تراعي دقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعانيها اللبنانيون.

و إعتبر كلّاس ان بوادر الإنفتاح العربي و الدولي على لبنان و الإجماع على تأكيد الثقة بدوره ، تبشر بمواقف إيجابية و جادة داعمة لتوجهات الحكومة في خطواتها الهادفة لإعادة لبنان الى رأس الاهتمامات العربية والدولية .

و أكد انه بقدر ما يتم التركيز على اهمية و إحترام الإستحقاقات الدستورية ، بقدر ما يجب العمل لطمأنة الناس على( حاضرهم ) و تأمين موارد عيشهم و رعاية اوضاعهم الصحية و الاجتماعية والحفاظ على حقوقهم و ودائعهم المالية ، لأن { كرامة المواطن } هي البند الأول على قائمة إهتمامات الحكومة.