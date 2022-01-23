لبنان

كلّاس: عودة الحكومة ستسهم بتأكيد ثقة المواطنين بالدولة

Lebanon 24
23-01-2022 | 07:17
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رحب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس بمعاودة  مجلس الوزراء إجتماعاته  لإقرار  جدول البنود المتراكمة و دراسة مشروع الموازنة تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب لمناقشتها في وقت قريب ، و إعتبر ان الإجتماعات المكثفة للحكومة التي تبدأ غداً في قصر بعبدا تستكمل في القصر الحكومي ، ستسهم بتأكيد ثقة المواطنين  بالدولة كما تستعيد ثقة الخارج و المنظمات الدولية بقدرة لبنان على النهوض من جديد و تجاوز الأزمات ، بتماسك القوى السياسية  و دعم الأصدقاء  وأخذ  المبادرة  بإنجاز الخطوات العقلانية  الهادئة الواجب إتخاذها للإنقاذ ، وفق رؤية إقتصادية تراعي دقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعانيها اللبنانيون.
و إعتبر كلّاس ان بوادر الإنفتاح العربي و الدولي على   لبنان  و الإجماع على تأكيد الثقة  بدوره ، تبشر بمواقف إيجابية و جادة داعمة  لتوجهات الحكومة  في خطواتها  الهادفة لإعادة لبنان الى رأس الاهتمامات العربية والدولية .
و أكد انه بقدر ما يتم التركيز على اهمية و إحترام الإستحقاقات الدستورية ، بقدر ما يجب العمل لطمأنة الناس على( حاضرهم ) و تأمين موارد عيشهم و رعاية اوضاعهم الصحية و الاجتماعية والحفاظ على حقوقهم و ودائعهم المالية ، لأن  { كرامة المواطن } هي البند الأول على قائمة إهتمامات الحكومة.
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