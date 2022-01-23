في هذه المنطقة... 3 شبان يروّجون عملة مزورة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من شعبة المعلومات "مكتب المنية"، بتوقيف ثلاثة شبان من التابعية السورية بالجرم المشهود أثناء ترويجهم عملة مزورة في مدينة المنية.