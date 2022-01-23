لبنان

في هذه المنطقة... 3 شبان يروّجون عملة مزورة

Lebanon 24
23-01-2022 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من شعبة المعلومات "مكتب المنية"، بتوقيف ثلاثة شبان من التابعية السورية بالجرم المشهود أثناء ترويجهم عملة مزورة في مدينة المنية. 
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عملة مزورة

المنية

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