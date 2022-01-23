وفد دار إفتاء جبل لبنان زار عبد الله وتأكيد على استقرار الاقليم

زار وفد من لجنة العلاقات العامة التابعة لدار إفتاء جبل لبنان، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، وكانت جولة أفق حول واقع أقليم الخروب، و"ضرورة تضافر الجهود لتحصينه وحماية الاستقرار فيه، وتعزيز ودعم حاجات أهله الصحية والاجتماعية والأنمائية وغيرها، في ظل الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة".