تفاديا لاي خطر على السائقين.. مطالبة بالعمل على فتح الطرق في هذه المنطقة

تحولت الطرق في وسط وجرد البترون الى طرقات خطرة بسبب طبقة الجليد التي اجتاحت المنطقة نتيجة العواصف والصقيع. وحذر الأهالي والسائقون من سلوكها خوفا من الانزلاقات وحوادث السير.وتوجه عدد من فاعليات المنطقة ومن المواطنين إلى لجنة الطوارئ في اتحاد بلديات منطقة البترون للمطالبة بالعمل على فتح الطرق وتأمين المواصلات. بدوره اتصل عضو اللجنة رئيس بلدية شبطين أنطوان عبود بالمدير الاقليمي لوزارة الأشغال العامة والنقل في الشمال المهندس الياس عقل لإطلاعه على وضع الطرق والحاجة الملحة لتنفيذ تدابير وإجراءات تفاديا لأي خطر قد يهدد السائقين. وأبدى عقل تجاوبه وتولى التنسيق مع رئيس مركز جرف الثلوج في تنورين لتأمين الملح ورشه على الطرق إلى جانب عمليات جرف الثلوج عند الحاجة.وأكد عبود أن "اتحاد البلديات سيقوم بتغطية أي تكاليف إضافية عند الحاجة، حفاظا على السلامة العامة وتأمين المواصلات بين ساحل وجرد البترون مرورا بالمنطقة الوسطى".