لبنان

تفاديا لاي خطر على السائقين.. مطالبة بالعمل على فتح الطرق في هذه المنطقة

Lebanon 24
23-01-2022 | 08:18
A-
A+
Doc-P-910442-637785480871886391.jpg
Doc-P-910442-637785480871886391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحولت الطرق في وسط وجرد البترون الى طرقات خطرة بسبب طبقة الجليد التي اجتاحت المنطقة نتيجة العواصف والصقيع. وحذر الأهالي والسائقون من سلوكها خوفا من الانزلاقات وحوادث السير.
 
وتوجه عدد من فاعليات المنطقة ومن المواطنين إلى لجنة الطوارئ في اتحاد بلديات منطقة البترون للمطالبة بالعمل على فتح الطرق وتأمين المواصلات. بدوره اتصل عضو اللجنة رئيس بلدية شبطين أنطوان عبود بالمدير الاقليمي لوزارة الأشغال العامة والنقل في الشمال المهندس الياس عقل لإطلاعه على وضع الطرق والحاجة الملحة لتنفيذ تدابير وإجراءات تفاديا لأي خطر قد يهدد السائقين. وأبدى عقل تجاوبه وتولى التنسيق مع رئيس مركز جرف الثلوج في تنورين لتأمين الملح ورشه على الطرق إلى جانب عمليات جرف الثلوج عند الحاجة.
 
وأكد عبود أن "اتحاد البلديات سيقوم بتغطية أي تكاليف إضافية عند الحاجة، حفاظا على السلامة العامة وتأمين المواصلات بين ساحل وجرد البترون مرورا بالمنطقة الوسطى".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website