9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تجمع متقاعدي قوى الامن عرض مع جابر موضوع الطبابة والاستشفاء
Lebanon 24
23-01-2022
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن تجمع متقاعدين - قوى الامن الداخلي في الجنوب، في بيان، أن وفدا من التجمع يتقدمه العميد المتقاعد حسين زعروري زار اليوم عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر في دارته في النبطية، وذلك ضمن برنامج الزيارات المقررة التي يقوم بها التجمع الى الوزراء والنواب في مختلف المناطق، لشرح ما يعانيه المتقاعدون بالطبابة والاستشفاء، وتكبيدهم أموالا باهظة تفوق طاقتهم، ولتفنيد بنود الموازنة العامة المسربة لجهة ما تحمله من زيادة بالضرائب والاعباء على كاهل الشعب الفقير وما يلحق بنا (خدمة فعلية ومتقاعدين) من إجحاف فاضح وغبن متعمد وحسومات جائرة تنال حقوقنا، بالاضافة الى خلوها من أي بند قد يساعد على تخطي المرحلة الصعبة التي نعاني منها".
واستهل اللقاء بكلمة ترحيب من جابر عرض فيها الوضع العام، وأعرب عن تضامنه الكامل مع مطالب العسكريين المتقاعدين المحقة، ووعد بالمساعدة ورفض أي بند من بنود الموازنة قد يزيد الوضع تدهورا، وتعهد ان "يكون صوت المتقاعدين بكل شفافية ووضوح وصدق".
بدوره شكر زعروري لجابر استضافته وشرح اوضاع المتقاعدين الحياتية الصعبة وبخاصة موضوع الطبابة، وقام بتفنيد بنود الموازنة كاملة بأسلوب علمي واضح، محذرا "مما قد يصيبنا جراء التمادي المستمر بالمس بحقوقنا المشروعة"، مطالبا جابر ب"السعي الى زيادة اعتمادات الطبابة المقدمة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كي تتمكن من مواكبة المستجدات وتتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها كاملة تجاه عسكريي الخدمة الفعلية والمتقاعدين ومن هم على عاتقهم".
وسلم زعروري جابر لائحة بمطالب التجمع، كما سلمه كتابا موجها من التجمع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها.
تابع
الأكثر قراءة
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
Lebanon 24
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
08:31 | 2022-01-23
23/01/2022 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
Lebanon 24
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
02:45 | 2022-01-23
23/01/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
11:22 | 2022-01-23
23/01/2022 11:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي "مصيفي بعزّ الشتاء"... ظهرت مع خطيبها بالـ"بروتيل" في فاريا! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي "مصيفي بعزّ الشتاء"... ظهرت مع خطيبها بالـ"بروتيل" في فاريا! (صورة)
02:44 | 2022-01-23
23/01/2022 02:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
04:30 | 2022-01-23
23/01/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:04 | 2022-01-23
برّي التقى الحريري.. والأخير مُصِرّ على موقفه
17:53 | 2022-01-23
كلمة للحريري عصر اليوم
17:41 | 2022-01-23
جدول جلسة اليوم "فضفاض"
17:26 | 2022-01-23
موفد بابوي يزور لبنان مطلع الشهر
17:18 | 2022-01-23
لبنان ليس متروكاً عربياً
17:00 | 2022-01-23
لبنان يردّ على مقترحات الكويت 29 الجاري
فيديو
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
24/01/2022 03:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 03:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 03:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact