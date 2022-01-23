لبنان

فرق الدفاع المدني تنتشر في صيدا تحسبا للعاصفة (صور)

Lebanon 24
23-01-2022 | 08:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام وحدات من الدفاع المدني بالانتشارفي صيدا تحسبا لأي طارئ بسبب العاصفة وقد تمركزت عدة آليات في مواقع مختلفة من المدينة.
 
 
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