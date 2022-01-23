لبنان

لقاء بري - الحريري.. لا تصريح

Lebanon 24
23-01-2022 | 08:57
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس سعد الحريري، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وجرى خلال اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
وغادر الحريري من دون الإدلاء بأي بتصريح.
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