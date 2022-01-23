لبنان

الثلوج تغطي المرتفعات الجبلية في عكار.. والعمل جار على فتح الطرقات

Lebanon 24
23-01-2022 | 10:18
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بدأ المنخفض الجوي الجديد يفرض ايقاعاته في مختلف القرى والبلدات العكارية، خصوصا الجبلية، مترافقا مع تدن ملحوظ بدرجات الحرارة بلغت فجر اليوم على الساحل العكاري حدود الصفر وعلى المرتفعات ما دون ال6 درجات.
 
وعادت الثلوج لتغطي المرتفعات الجبلية كافة، ابتداء من 650 مترا عن سطح البحر وما فوق، فقطعت معظم الطرقات وعملت جرافات وزارة الاشغال والاتحادات البلدية والدفاع المدني على اعادة فتحها.
 
أما الطرقات الجبلية المقطوعة حاليا، فهي: اكروم- بيت جعفر، القموعة الشنبوق القبيات، القبيات الرويمة، القموعة الهرمل، البويدرات مر جحين الهرمل.
 
وحذر رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، رواد منطقة القموعة وزائريها، من خطورة تكون الجليد على الطرقات ابتداء من عصر اليوم، ناصحا بعدم سلوك هذه الطرقات ليلا ومع ساعات الصباح الاولى نظرا لكثافة الضباب وانعدام الرؤية، مخافة حصول حوادث سير بفعل الانزلاقات.
 
واشار الى ان جرافات وزارة الاشغال واتحاد بلديات جرد القيطع لا تزال تعمل بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق على فتح طريق فنيدق القموعة وطريق ممنع تاشع.
 
هذا وتسببت الرياح القوية بارتفاع امواج البحر بشكل كبير، الامر الذي دفع بصيادي الاسماك في العريضة والشيخ زناد وحي البحر وفي مرفأ ببنين- العبدة الى عدم الخروج الى البحر، فأبقوا مراكبهم في حرم مرفأ العبدة بمأمن من الانواء البحرية.
 
كما اضرت الرياح بثمار الحمضيات التي تساقطت تحت الاشجار، ومزقت اغطية النايلون في العديد من البيوت الزراعية المحمية والحقت اضرارا بالمزروعات.
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