اعتصام وحرق إطارات أمام مصرف لبنان

نظمت "جمعية المودعين" و"رابطة المودعين" تظاهرة أمام مقر جمعية المصارف في بيروت، "رفضا لخطة الحكومة تحويل الودائع الى ليرة والتفرقة بين المودعين على أساس تاريخ 17 تشرين وتعويض المودعين بالليرة".

وتوجهت بعدها الى أمام مصرف لبنان، حيث جرى حرق للإطارات.