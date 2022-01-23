خدمة "ألفا" تنقطع عن مناطق واسعة في بعلبك الهرمل.. فما السبب؟

صدر عن شركة "ألفا" البيان الآتي: "تعرضت محطة الفا في بلدة الفاكهة الى عملية سرقة للمحروقات وتخريب للوصلات الكهربائية، مما أدى الى توقف المحطة عن العمل، وتاليا إنقطاع الخدمة عن مناطق واسعة في بعلبك الهرمل.وستعمل الفرق الفنية على إعادة تزويد المحطة بالمحروقات واصلاح الوصلات الكهربائية، تمهيدا لاعادة تشغيلها، فور تحسن الأحوال الجوية".