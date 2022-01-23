لبنان

بيان من "قوى الأمن" بشأن أحوال الطرقات الجبلية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-01-2022 | 11:11
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نشرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" بياناً، مساء اليوم، أبلغت فيه المواطنين بأحوال العديد من الطرقات في المناطق الجبلية.
ووفقاً لقوى "الأمن"، فإنّ طريق عشقوت باتجاه فاريا سالكة فقط للسيارات الرباعية الدفع، في حين أن الطريق من ساحة فاريا باتجاه عيون السيمان - كفرذبيان سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية فقط. 
ولفتت إلى أن الطريق من السان أنطونيو باتجاه كفرذبيان سالكة للحالات الإضطرارية فقط مع سلاسل معدنية بسبب تكوّن طبقة من الجليد.
كذلك، ذكرت "قوى الأمن" أنه جرى إنقاذ حوالى 20 سيارة من قبل عناصر مجموعة التزلج في عيون السيمان.
 
 

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