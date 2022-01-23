إنقاذ 4 شبان علقوا وسط الثلوج في جرود الضنية

تمكّنت آلية تابعة لبلدية بقاعصفرين من إنقاذ 4 شبان من المنية، احتجزوا وسط الثلوج المتراكمة في جرود الضنية على الطريق المؤدية إلى منطقة القرنة السوداء، بعدما وجهوا نداءات إستغاثة لمساعدتهم.



وأفاد رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود أن "الشبان الـ4 من المنية، وهم: علي الحلاق، شادي حواط، محمد غنطوس وبشار الخير، وبرفقتهم سيارة أخرى يوجد فيها 4 أشخاص من المنية أيضاً".

وأضاف: "لقد تعطل إطار السيارة الاولى ولم تستطع إكمال مسيرها، فعلقت وسط الثلوج. وعلى الأثر، أرسلنا آلية إلى هناك، حيث تم إصلاح العطل وتمكن الشبان من النزول والعودة سالمين إلى منازلهم".