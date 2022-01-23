لبنان

إنقاذ 4 شبان علقوا وسط الثلوج في جرود الضنية

Lebanon 24
23-01-2022 | 11:29
A-
A+
Doc-P-910484-637785597900617301.png
Doc-P-910484-637785597900617301.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّنت آلية تابعة لبلدية بقاعصفرين من إنقاذ 4 شبان من المنية، احتجزوا وسط الثلوج المتراكمة في جرود الضنية على الطريق المؤدية إلى منطقة القرنة السوداء، بعدما وجهوا نداءات إستغاثة لمساعدتهم.
 
وأفاد رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود أن "الشبان الـ4 من المنية، وهم: علي الحلاق، شادي حواط، محمد غنطوس وبشار الخير، وبرفقتهم سيارة أخرى يوجد فيها 4 أشخاص من المنية أيضاً".
 
وأضاف: "لقد تعطل إطار السيارة الاولى ولم تستطع إكمال مسيرها، فعلقت وسط الثلوج. وعلى الأثر، أرسلنا آلية إلى هناك، حيث تم إصلاح العطل وتمكن الشبان من النزول والعودة سالمين إلى منازلهم".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website