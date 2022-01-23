في عين المريسة.. "الدفاع المدني" ينقذ شخصين تعرّضا للغرق

نقلت عناصر من الدفاع المدني، اليوم الأحد، رجلين من التابعية العراقية، إلى مستشفى الجامعة الأميركية، وذلك بعد تعرضهما للغرق جراء سقوطهما في البحر مقابل شاطئ عين المريسة - بيروت.