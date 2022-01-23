لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً داخل مطعم في كسروان

Lebanon 24
23-01-2022 | 12:08
A-
A+
Doc-P-910498-637785625280640621.jpg
Doc-P-910498-637785625280640621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمدت عناصر من الدفاع المدني، عصر اليوم، حريقاً شبّ داخل مطعم في ساحل علما - كسروان.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
مواضيع ذات صلة
من الدفاع المدني.. إرشادات ضرورية تهمّ جميع اللبنانيين
lebanon 24
24/01/2022 03:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عنصرين أثناء إخماد الحريق في برج الشمالي أحدهما من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والآخر من الدفاع المدني اللبناني (الجديد)
lebanon 24
24/01/2022 03:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد بابوي يزور لبنان مطلع الشهر
lebanon 24
24/01/2022 03:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ليس متروكاً عربياً
lebanon 24
24/01/2022 03:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website