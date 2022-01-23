كلام مهم لوزير الداخلية عن العلاقة مع الاشقاء العرب.. هذا ما قاله

أكّد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أنّ "لبنان يطبق القانون الذي يمنع التعرّض لأي دولة صديقة أو شقيقة".



وأضاف مولوي في حديث لـ"التلفزيون العربي": "اتخذنا العديد من الإجراءات من أجل منع أي نشاطات معارضة ومسيئة لدول الخليج".