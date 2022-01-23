لبنان

كلام مهم لوزير الداخلية عن العلاقة مع الاشقاء العرب.. هذا ما قاله

Lebanon 24
23-01-2022 | 12:16
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أكّد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أنّ "لبنان يطبق القانون الذي يمنع التعرّض لأي دولة صديقة أو شقيقة".

وأضاف مولوي في حديث لـ"التلفزيون العربي": "اتخذنا العديد من الإجراءات من أجل منع أي نشاطات معارضة ومسيئة لدول الخليج".
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وزير الداخلية

بسام المولوي

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