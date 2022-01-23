تفاصيل لقاء بري - جنبلاط.. ماذا دار بينهما بشأن الحريري؟

قالت مصادر مواكبة للقاء رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري إنّ "جنبلاط استمع من برّي إلى مضمون حديثه مع الرئيس سعد الحريري اليوم بشأن الانتخابات النيابيّة، وقد تبين لهما أن الحريري قد أخذ قراره شخصياً بعدم خوض الانتخابات النيابية".



وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أن "الحريري كان واضحاً أمام بري بشأن خياراته الانتخابية، وقد استطاع الأخير الاستفاضة معه في سلسلة من الخيارات من ضمنها إمكانية خوض تيار المستقبل للانتخابات بأي طريقة كانت".