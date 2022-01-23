إصابات "كورونا" ترتفع بقوّة في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6381 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 865229 حالة.



ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 6000 ضمن المقيمين و381 ضمن الوافدين".