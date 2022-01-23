بسبب "السوق الحرة".. مدير "تلفزيون الثورة" يمثل أمام "المعلوماتية" غداً

أصدر "تلفزيون الثورة اللبنانية" بياناً أعلن فيه أن مدير موقعه سيتوجه غداً برفقة وكيله القانوني المحامي جوزف وانيس إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت للإدلاء بإفادته عن السوق الحرة في مطار رفيق الحريري بناء للشكوى الجزائية المقدمة من السيد محمد زيدان رئيس مجلس إدارة السوق.

وأضاف البيان: "إننا نتوجه بالدعوة إلى التعبئة العامة غداً لمواكبة التطورات. أيها الثوار الأحرار، تابعونا على منصاتنا الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لنوافيكم بالمستجدات، ونعلن باسم الثورة والثوار والقوى التغييرية على امتداد لبنان المقيم والمغترب، أننا لن نتراجع خطوة واحدة للوراء. عازمون ومصرون على كشف ملفات الفساد".