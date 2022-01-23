صورة نادرة من لبنان عمرها 94 عاماً.. شاهدوا الثلوج وسكة الحديد القديمة

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة قديمة لبلدة عين صوفر - جبل لبنان، وفقد أرفقتها بتعليقٍ أشارت فيه إلى أنها تعود إلى العام 1928.

وتُظهر الصورة المنطقة اللبنانية وهي مكسوة بالثلوج، كما ظهرت فيها أيضاً سكة القطار القديمة.