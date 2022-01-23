لبنان

صورة نادرة من لبنان عمرها 94 عاماً.. شاهدوا الثلوج وسكة الحديد القديمة

Lebanon 24
23-01-2022 | 13:38
A-
A+
Doc-P-910515-637785677581691217.jpg
Doc-P-910515-637785677581691217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة قديمة لبلدة عين صوفر - جبل لبنان، وفقد أرفقتها بتعليقٍ أشارت فيه إلى أنها تعود إلى العام 1928.
 
وتُظهر الصورة المنطقة اللبنانية وهي مكسوة بالثلوج، كما ظهرت فيها أيضاً سكة القطار القديمة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لبنان تحت تأثير العاصفة "هبة".. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
lebanon 24
24/01/2022 03:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
lebanon 24
24/01/2022 03:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان تحت تأثير منخفض جوي والثلوج على 900 م.. إرشادات لمصلحة الأبحاث الزراعية
lebanon 24
24/01/2022 03:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"في مشهد خلاب"...الزائر الابيض يغطي بلدات لبنانية بالثلوج (فيديو +صور)
lebanon 24
24/01/2022 03:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الثلوج

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website