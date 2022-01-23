بو حبيب يتحدث عن زيارة نظيره الكويتي.. هذا ما كشفه

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ان زيارة وزير الخارجية الكويتي الى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قِبَلهل ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها، مشيراً الى ان هناك علاقة مودة بين لبنان ودولة الكويت ونحن مسرورون بهذه المبادرة الكويتية التي لا تحمل اي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيًا ودوليًا.بو حبيب كشف في حديث عبر الـNBN ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يدعو عون الى اجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للاتفاق على رد جوابي على "رسالة الوزير الكويتي".بوحبيب قال: لدينا مهلة 5 ايام لمناقشة المبادرة الكويتية ومن ثم احمل الرد الى الكويت لبحثه مع الافرقاء العرب واهم ما تحمله المبادرة هو كيفية تطبيق القرارات الدولية.