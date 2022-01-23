لبنان

بلدية بقاعصفرين تغلق طريق الجرود بعد احتجاز مواطنين وسط الثلوج

Lebanon 24
23-01-2022 | 14:39
A-
A+
Doc-P-910520-637785710436977109.jpg
Doc-P-910520-637785710436977109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية بقاعصفرين ـ الضنية بلال زود، في بيان، أن "البلدية ستقوم بدءاً من اليوم بقطع الطريق المؤدي إلى جرود البلدة من بعد نقطة حاجز الجيش اللبناني"، موضحاً أن "هذا الإجراء إتخذ بسبب ما حصل اليوم من إنقاذ 4 شبان من المنية وثلاثة شبان من ديرنبوح علقوا وسط الثلوج".

ودعا زود "الأهالي الذين ما يزال البعض منهم يقطنون هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر، وأن يؤمنوا إحتياجاتهم من أكل وملبس ومواد تدفئة، وإن رقم هاتف رئيس البلدية بتصرف الأهالي لما قد يحتاجونه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website