حريق يضرب منزلاً في طرابلس.. وفرق الإطفاء تسيطر عليه

عمل فوج إطفاء طرابلس، مساء اليوم، على مكافحة حريق داخل منزل في شارع الحرية - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تمّت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديّات.