لبنان

حريق يضرب منزلاً في طرابلس.. وفرق الإطفاء تسيطر عليه

Lebanon 24
23-01-2022 | 15:08
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عمل فوج إطفاء طرابلس، مساء اليوم، على مكافحة حريق داخل منزل في شارع الحرية - طرابلس.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تمّت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 

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