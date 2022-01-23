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لبنان
حريق يضرب منزلاً في طرابلس.. وفرق الإطفاء تسيطر عليه
Lebanon 24
23-01-2022
|
15:08
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عمل فوج إطفاء طرابلس، مساء اليوم، على مكافحة حريق داخل منزل في شارع الحرية - طرابلس.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في الشمال، فقد تمّت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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