التسمم يصيب عائلة بأكملها في عكار.. هذا ما حلّ بها

أصيبت عائلة سوريّة مؤلفة من نحو 10 أشخاص في منطقة السويسة في عكار، بحالة تسمم نتيجة تناولهم الفطر من أرض زراعيّة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تولّى الصليب الأحمر نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة للعلاج.