هل حُسم قرار كتلة "المستقبل" بشأن خوض الانتخابات؟

أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن قرار الرئيس سعد الحريري بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بات محسوماً.علوش وفي حديث لقناة الجديد شدد على ان قرار كتلة المستقبل لم يحسم بعد مرجحاً أن لا تخوض الكتلة الإنتخابات بشكل رسمي.