لبنان

هل حُسم قرار كتلة "المستقبل" بشأن خوض الانتخابات؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 15:23
A-
A+
Doc-P-910525-637785737750718787.jpg
Doc-P-910525-637785737750718787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن قرار الرئيس سعد الحريري بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بات محسوماً.
علوش وفي حديث لقناة الجديد شدد على ان قرار كتلة المستقبل لم يحسم بعد مرجحاً أن لا تخوض الكتلة الإنتخابات بشكل رسمي.
 
مواضيع ذات صلة
مصطفى علوش يتحدث عن قرار الحريري بشأن الانتخابات.. ماذا قال؟
lebanon 24
24/01/2022 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري ترأس اجتماع "كتلة المستقبل" في بيت الوسط
lebanon 24
24/01/2022 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لكتلة المستقبل النيابية اليوم... وهذا ما سيتم بحثه
lebanon 24
24/01/2022 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصطفى علوش: الامر الواقع المفروض على البلد اصله وجود فائض قوّة عند طرف من الاطراف وقناعتي ان التغيير الوحيد في قواعد اللعبة هو ان لا يكون هناك سلاح بيد قوة في البلاد (LBCI)
lebanon 24
24/01/2022 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى علوش

كتلة المستقبل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website